Трамп підписав два укази, спрямованих на боротьбу з торговим дефіцитом

Президент США Дональд Трамп підписав два укази, що стосуються торгового дефіциту США, заявивши, що ці заходи підготують ґрунт для відродження американського промислового виробництва, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Укази підписані напередодні державного візиту голови КНР Сі Цзіньпіна, однак в адміністрації вже заявили, що документи не мають відношення до дипломатичних планів США та Китаю.

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Одним указом президент ініціює всеосяжне вивчення торгового дефіциту США і тих угод і законів, які, за словами Трампа, завдають шкоди американським робітникам. Співробітникам торгового представництва США та міністерства торгівлі належить ретельно вивчити торговельні відносини з різними країнами, щоб встановити причину торгового дефіциту в кожному випадку.

Іншим указом Трамп вводить санкції за прийоми у міжнародній торгівлі, які в адміністрації вважають нечесними.

Більше половини торгового дефіциту США припадає на частку Китаю.

Напередодні підписання указів і незадовго до початку державного (вищого за статусом відповідно до дипломатичного протоколу) візиту голови КНР Трамп опублікував два твіти, в яких позначить тему торгівлі як найбільш складну у відносинах двох країн.

"Переговори наступного тижня з Китаєм будуть дуже важкими, тому що ми більше не можемо терпіти торговий дефіцит", - йдеться в одному з них.