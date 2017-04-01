Трамп підписав два укази, спрямованих на боротьбу з торговим дефіцитом
Більше половини торгового дефіциту США припадає на частку Китаю.
Президент США Дональд Трамп підписав два укази, що стосуються торгового дефіциту США, заявивши, що ці заходи підготують ґрунт для відродження американського промислового виробництва, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Укази підписані напередодні державного візиту голови КНР Сі Цзіньпіна, однак в адміністрації вже заявили, що документи не мають відношення до дипломатичних планів США та Китаю.
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Одним указом президент ініціює всеосяжне вивчення торгового дефіциту США і тих угод і законів, які, за словами Трампа, завдають шкоди американським робітникам. Співробітникам торгового представництва США та міністерства торгівлі належить ретельно вивчити торговельні відносини з різними країнами, щоб встановити причину торгового дефіциту в кожному випадку.
Іншим указом Трамп вводить санкції за прийоми у міжнародній торгівлі, які в адміністрації вважають нечесними.
Більше половини торгового дефіциту США припадає на частку Китаю.
Напередодні підписання указів і незадовго до початку державного (вищого за статусом відповідно до дипломатичного протоколу) візиту голови КНР Трамп опублікував два твіти, в яких позначить тему торгівлі як найбільш складну у відносинах двох країн.
"Переговори наступного тижня з Китаєм будуть дуже важкими, тому що ми більше не можемо терпіти торговий дефіцит", - йдеться в одному з них.