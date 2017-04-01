З 1991 року з України в офшори виведено $148 мільярдів – ЗМІ

За період з 1991 року і по сьогоднішній день, за різними оцінками, з України в офшори виведено капітал на суму у 148 млрд. доларів. Про це повідомила провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Інна Шовкун в своїй статті в газеті «Дзеркало тижня».

За її словами, реформування фіскальної системи, націлене на деофшоризацію та детінізацію бізнесу, може стати одним із джерел залучення коштів для промислового розвитку України.

«За різними оцінками, починаючи з 1991 року, з України до офшорів виведено капітал на суму 148 млрд доларів. Не всі ці багатства виводилися з країни корупційною клептократичною владою. Бізнес використовує офшори для легального зниження податкового навантаження, зменшення ризиків (наприклад, таких, як втрата коштів у збанкрутілих банках, рейдерські захвати), спрощення судового захисту своїх інтересів (від необґрунтованих вимог податківців)», - йдеться в статті.

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Шовкун зазначає, що створення в Україні сприятливих фіскальних умов буде сприяти поверненню в країну капіталів у вигляді прямих іноземних інвестицій і кредитів.

«Навіть зараз кошти з офшорів відіграють важливу роль у промислових інвестиціях. Зокрема, частка Кіпру прямих іноземних інвестицій, накопичених в промисловості України, становила 19,3%, або 2,6 млрд доларів (на 1 жовтня 2016 року), Нідерландів - 12,8%, або 1,7 млрд доларів. Кошти з офшорів надходять в економіку також у формі боргового фінансування», - підкреслила експерт.

Вона констатує, що зараз у тіньовому секторі економіки обертаються кошти, які становлять приблизно 35-40% обсягу офіційного ВВП.

«Залучити до розвитку економіки країни капітали з тіньового обігу офшорів дозволило б давно очікуване впровадження податкових і митних інвестиційних стимулів для нових промислових виробництв з допомогою механізму індустріальних парків», - підсумовує автор.