Генпрокурор Луценко безоплатно користується будинком під Києвом площею майже в тисячу квадратних метрів - декларація

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у 2016 році отримав 413 тисяч 296 гривень заробітної плати. Відповідна інформація є в електронній декларації генпрокурора за 2016 рік, опублікованій на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

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З цієї суми 362 тис. 204 грн становить заробітна плата в Генпрокуратурі, 51 тис. 092 грн - зарплата у Верховній Раді. Крім того, він отримав 86 тис. 936 грн на відрядження в Генпрокуратурі, 5380 грн - на відрядження у ВР, а також 37 тис. 216 грн компенсації на ведення депутатської діяльності.

Його дружина, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка», Ірина Луценко отримала у Верховній Раді 146,581 тис. грн зарплати, 169,871 тис. грн компенсації на ведення депутатської діяльності, 26,136 тис. грн компенсації за проїзд і 79,6 тис. грн на відрядження за кордон. Крім того, дружина генпрокурора отримала бонуси від компанії «Автомобільний дім Україна-Мерс» у розмірі 3787 грн, а також 569,387 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Також Юрій і Ірина Луценко отримали 733,133 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна.

Крім того, подружжя задекларувало подарунок в негрошовій формі від сина Олександра Луценка на суму 132 585 грн. Дружина Луценка отримала від Олександра Луценка ще один подарунок на суму 97 тис. грн.

Згідно з декларацією, генпрокурор не володіє жодним нерухомим майном. У безоплатному користуванні Юрія Луценка є житловий будинок площею 859 кв. м в селі Стоянка Києво-Святошинського району Київської області, земельна ділянка площею 2475 кв. м, а також гараж площею 80 кв. м в тому ж селі.

Згідно з декларацією, дружина генпрокурора володіє квартирами в Києві площею 181 кв. м і 92,2 кв. м. відповідно. Також вона є власником будинку площею 203,9 кв. м та земельної ділянки площею 775 кв. м в м. Дубно (Рівненська область).

Крім того, дружина генпрокурора володіє автомобілем Mercedes-Benz GL 500 2014 року випуску, Toyota Land Cruiser 2010 року випуску, яка вважається в угоні.

Юрій Луценко має право користування службовим автомобілем Генпрокуратури Toyota Camry 2013 року випуску.

Крім того, Луценко задекларував колекцію книг періоду кінця ХІХ - початку ХХ століть, годинник Ulysse Nardin, дерев'яні книжкові шафи.

Дружина Луценка володіє колекцією картин сучасних українських художників періоду 2006-2011 років, сумкою Dior, годинником Breguet, кількома ювелірними наборами з дорогоцінного металу і каміння, сумкою Chanel.

Генпрокурор зберігає на рахунках у банку 796,95 тис. грн, 1 євро і 4,723 тис. дол., а його дружина - понад 842,2 тис. грн, 1131 євро, 1,6 млн 71 грн і 1983 дол. Також подружжя має готівкою 325 тис. грн, 300 тис. дол. і 60 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, Луценко у 2015 році отримав 76,405 тис. грн доходу.