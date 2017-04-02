У Мінфіні повідомили про спробу зірвати запуск роботи реєстру відшкодування ПДВ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив про спробу зриву запуску роботи автоматичного електронного реєстру відшкодування ПДВ.

Про це міністр фінансів написав у Facebook.

«UPD щодо запуску електронного реєстру ПДВ: Хто сказав, що буде просто? Біля 11:00 ранку "поклали" систему Акредитованого центру сертифікації ключів в ДФС. Це безпрецедентна подія. Чому це проблема? Всю вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ формує ДФС на підставі заявок бізнесу та закріплює ці дані електронним цифровим підписом. Тому безперебійна робота центру сертифікації ключів є обов’язковою для успішного запуску цього реєстру», - заявив Данилюк.

При цьому він зауважив, що, згідно з останніми даними, систему центру вдалося частково відновити.

Міністр запевнив, що урядовці продовжують наполегливо працювати, щоб згідно з законодавством, завтра оприлюднити реєстр.

1 квітня Данилюк заявляв, що електронний реєстр відшкодування ПДВ допоможе ліквідувати ще одну корупційну складову в роботі фіскальної служби, оскільки «50-60% всієї корупції в Державній фіскальній службі було пов’язано саме з непрозорим відшкодуванням цього податку підприємцям».

За його даними, спроб саботувати запуск реєстру було багато.

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«Мінфін та Казначейство були готові до запуску ще місяць тому, але в ДФС все робилося для того, аби це не відбулося. Після зміни керівництва ДФС став зрозумілим масштаб проблеми. Мирослав Продан (в.о. голови фіскальної служби - УНІАН) доклав максимум сил, аби наздогнати втрачений час», - написав Данилюк.

Він повідомив, що спільними зусиллями Мінфіну, Держказначейства та ДФС вже досягли результатів - реєстр запущено, відбувається його наповнення інформацією. Фахівці працюють у вихідні дні, щоб з понеділка реєстр вже був доступний на офіційному сайті.

Також Данилюк пояснив, що завдяки реєстру кожен підприємець зможе відстежувати онлайн стан виконання його заявки на повернення ПДВ, все відбуватиметься відкрито та прозоро. Більше того, якщо не було жодних зауважень, то податок відшкодовується автоматично максимум через 30 днів після заявки.

Як повідомляв УНІАН, питання відшкодування ПДВ багато років було й залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. У січні цього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 млрд грн.