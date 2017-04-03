МВФ сьогодні розгляне виділення Україні траншу в $1 мільярд

Сьогодні, 3 квітня, рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду розгляне питання виділення Україні траншу в розмірі 1 мільярд доларів. Про це повідомляється в заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.

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"Розгляд Радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) - разом з результатами консультацій 2016 за статтею IV угод МВФ заплановано на 3 квітня 2017 року", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, МВФ 23 березня заявив, що готовий найближчим часом призначити нову дату засідання Ради директорів щодо виділення Україні чергового траншу, а перенесення попереднього засідання, запланованого на 20 березня, не є чимось незвичайним і обумовлений необхідністю уточнення деталей програми співпраці.

За інформацією Міністерства фінансів України, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні було обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.