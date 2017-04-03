Держказначейство відзвітувало про залишки коштів на єдиному рахунку

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 квітня 2017 року склав 32,812 мільярда гривень, що на 1,303 мільярда гривень, або на 3,8% менше показника на 1 березня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з показником на початок року - 1 січня - залишок коштів на ЄКР зріс у 2,3 рази, у порівнянні з показником роком раніше - на 1 квітня 2016 року - в 1,6 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 березня 2017 року склав 34,115 мільярда гривень, що на 2% менше показника на 1 лютого.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.