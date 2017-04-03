Кабмін затвердив план розвитку України до 2020 року

Кабінет міністрів України затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання на 4-5% ВВП на рік, забезпечення ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.

Документ був затверджений на засіданні уряду в понеділок.

"Ми повинні побудувати сильну конкурентну економіку, стійке зростання 4-5% ВВП на рік, ми повинні перейти від сировинної економіки далі. Ми весь минулий рік аналізували, як можемо перейти на виробництво продукції з високою доданою вартістю... Далі - ефективна державна служба, розвиток людського капіталу", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи документ.

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За словами Гройсмана, план також спрямований на подолання бідності та забезпечення верховенства права з якісної судової та антикорупційної складовими.

"Ще один важливий пріоритет - це безпека і оборона, як зовнішня, так і внутрішня", - зазначив прем'єр.

При цьому план передбачає, що досягнення сталого економічного зростання буде забезпечено створенням якісного бізнес-клімату, залученням інвестицій, дерегуляцією, приватизацією, земельної та енергетичної реформами, а також модернізацією інфраструктури.

У той же час, ефективне держуправління уряд планує реалізувати за рахунок впровадження сучасних ІТ-технологій, а також імплементації нового закону про держслужбу та реформи управління державними фінансами.

Згідно з планом, розвиток людського капіталу Кабмін має намір забезпечити за рахунок реформи охорони здоров'я, пенсійної реформи та реформи освіти.

Щодо забезпечення верховенства права уряд буде підтримувати роботу антикорупційних органів, сприяти захисту прав власності і проведення судової реформи.

При цьому в секторі оборони Кабмін має намір розвивати Національну гвардію, привести органи Міністерства внутрішніх справ до європейських стандартів, звільнити окуповані території і реінтегрувати їх у складі України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Україна поточного року зможе провести якісні зміни в економіці, змінити модель розвитку економіки і, таким чином, забезпечити стійке зростання на середньострокову перспективу. У 2017 році Кабмін закладав зростання ВВП в середньому по році на рівні не менше 3%, однак зараз уряд переглядає прогноз у бік зменшення у зв'язку з торговою блокадою окупованих територій. За словами Гройсмана, блокада коштуватиме близько 1% зростання ВВП в 2017 році.