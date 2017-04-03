Пенсійна реформа дозволить "якісно" підняти пенсії українцям з 1 жовтня - Гройсман

Проведення пенсійної реформи, розробленої Кабінетом міністрів України, дозволить вже з 1 жовтня підняти пенсії громадянам України. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в понеділок.

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"При проведенні пенсійної реформи, яку пропонуватиме уряд, я гарантую, що ми з 1 жовтня достатньо якісно підвищимо пенсії українцям. Всім. Це вже реальність", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряд знає, яким чином провести реформу пенсійної системи, яка відповідатиме критеріям справедливості, бездефіцитності Пенсійного фонду в середньостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом для України в березні 2015 року. При цьому, як відзначають в уряді, наша країна не брала на себе зобов'язання перед МВФ підвищити пенсійний вік.

Ключовим завданням реформи є встановлення справедливого розміру пенсійних виплат і врегулювання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 мільярдів гривень і, за оцінками уряду, може бути ліквідовано до 2024 року.