Російський банк ВТБ може закрити українські "дочки", якщо не вдасться їх продати за ринковою ціною

Російський банк ВТБ не хоче продавати свій основний український актив («ВТБ Україна») за вартістю нижче ринкової, розповіли «Известиям» два джерела, близькі до російського держбанку.

Другий найбільший російський банк, на відміну від Сбербанку, не збирається проводити fire sale (екстрену продаж з великою знижкою) своєї закордонної структури, оскільки сподівається реалізувати «дочку» за максимально можливою ціною. Якщо це не вдасться, банк може переформатувати або навіть закрити структуру, повідомило джерело.

Як пояснив «Известиям» керівник управління банківських рейтингів Національного рейтингового агентства Єгор Іванов, якщо міркувати про ринкову вартість активу, то необхідно враховувати, що на сьогоднішній день кредитна організація знаходиться під жорсткими обмеженнями і санкціями з боку Національного банку України і одне з ключових питань - чи буде зміна акціонера означати автоматичне зняття всіх наявних обмежень у короткостроковій перспективі.

Ще один можливий сценарій — тимчасова продаж із зобов'язанням зворотного викупу через певний період, при цьому вартість по першій частині угоди може влаштовувати групу ВТБ (з урахуванням всіх репутаційних та іміджевих нюансів), а сама угода, в свою чергу, може бути профінансована групою, не виключає експерт.

Раніше глава ВТБ Андрій Костін не виключив трансформації української «дочки» в фінансову компанію. Він пояснював, що є два шляхи розвитку подій: продаж банку або поетапне скорочення балансу, можливо, перехід активу у фінансову компанію. При цьому він зазначав, що операція з продажу БМ Банку — невеликої «дочки» в Україні — знаходиться у фінальній стадії.

Поки в ВТБ відмовилися від офіційних коментарів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк" строком на 1 рік.

Російський "Сбербанк" оголосив про продаж своєї української структури. Покупцями 100% акцій кредитної організації стали латвійський Norvik Banka (Норвик Банк) Григорія Гусельникова і бізнесмен Саїд Гуцерієв (через білоруську компанію). Сума угоди оцінюється в $130 млн, що дещо менше капіталу української "дочки" Сбербанку.