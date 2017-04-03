Вартість активів "Брокбізнесбанку" Курченко знизили у 7 разів

Незалежні оцінювачі оцінили вартість активів "Брокбізнесбанку", включених в його ліквідаційну масу, в 2,22 мільярда гривень, що в 7 разів нижче балансової вартості цих активів за документами фінустанови на рівні 15,33 мільярда гривень.

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на початок березня 2017 року вкладники цього банку отримали 2,6 мільярда гривень гарантованого відшкодування, а загальна сума підтверджених вимог кредиторів фінустанови перевищує 11,1 мільярда гривень.

Фонд зазначив, що аналіз фінансових операцій банку свідчить про численні маніпуляції з активами.

Також повідомляється, що представники фонду подали в правоохоронні органи 117 заяв про вчинення кримінальних злочинів і нанесенні банку мільярдних збитків, в тому числі пов'язаними з банком особами.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку" 11 червня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація. "Брокбізнесбанк" працює на ринку України з 1991 року і входив у групу великих банків. Основним власником банку була група ВЕТЕК Сергія Курченко.