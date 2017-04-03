Держбюджет вийшов в "плюс" на 1,4 мільярда проти дефіциту роком раніше

Державний бюджет України за січень-лютий 2017 року виконано з профіцитом на рівні 1,371 млрд грн проти 2,403 млрд грн дефіциту за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, доходи держбюджету в січні-лютому цього року зросли в 1,6 разу - до 112,048 млрд грн, витрати - в 1,5 разу, до 110,578 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-лютий 2017 року виконано з профіцитом на рівні 17,980 млрд грн, що в 1,8 разу вище профіциту за аналогічний період 2016 року на рівні 9,870 млрд грн.

Доходи зведеного бюджету за звітний період зросли в 1,6 разу - до 142,315 млрд грн, витрати - в 1,5 разу, до 124,236 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2016 році становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, витрати - 800 млрд грн, граничний рівень дефіциту у 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.