НБУ з початку року поповнив резерви на міжбанку на $131 мільйон

Національний банк України в ході операцій для поповнення міжнародних резервів на міжбанківському валютному ринку з початку року - станом на 31 березня - купив на 131 мільйон доларів США більше, ніж продав.

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Як наголошується в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, протягом березня ситуація на валютному ринку залишалася стабільною, і зростання пропозиції валюти при послабленні попиту на неї зумовили зміцнення обмінного курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в лютому зросли на 0,1% - до 15,460 мільярда доларів. Дані за березень поки не оприлюднені.

У 2016 році Національний банк поповнив резерви на міжбанківському валютному ринку на 1,6 мільярда доларів.