Довіра українців до долара в 3,5 раза вища, ніж до євро - опитування

Станом на лютий 2017 року валютою, що користується найбільшою довірою жителів України, є долар США – саме в цій валюті, на думку більшості українців (41%), зараз найвигідніше і найбезпечніше зберігати свої грошові заощадження, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

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Далі з великим відривом слідує євро (12%) і власне національна валюта – гривня – (8%). А ще 16% не довіряють жодній із валют.

У порівнянні з результатами аналогічного опитування, проведеного у вересні 2016 року, спостерігається лише деяке зниження популярності долара (на 5%).

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1 по 10 лютого 2016 року серед 1800 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО.Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.