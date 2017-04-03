Голова наглядової ради "Укрзалізниці" задекларував 650 тисяч доходу і два годинники Rolex

Перший заступник міністра інфраструктури України, голова наглядової ради акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов задекларував в 2016 році 658,54 тисячі гривень сукупного доходу та два примірники наручних годин швейцарської марки Rolex.

Читайте такожКернес задекларував майже 39 мільйонів гривень готівкою

Відповідна інформація міститься в електронній декларації Кравцова за 2016 рік, опублікованій на сайті Єдиного держреєстру декларацій.

Зокрема, Кравцов задекларував за минулий рік 258,54 тисячі гривень зарплати, з них 74,47 тисячі гривень - за роботу у філії "Укрзалізниці" "Центр сервісного забезпечення" і 184,07 тисячі гривень - за роботу на посаді першого заступника міністра інфраструктури. Крім того, він задекларував 400 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна, а його дружина Олена Кравцова – 503,2 тисячі гривень доходу за відчуження майна.

Згідно з даними декларації, Кравцов не володіє нерухомістю, а безкоштовно користується квартирою в Києві площею 121,5 квадратного метра, як і його дружина. Остання також володіє земельною ділянкою в Рожнах Київської області площею 1,715 тисячі квадратних метрів.

Крім того, Кравцов володіє електрогітарою Gibson, а дружина першого заступника міністра інфраструктури задекларувала пару кілець з дорогоцінних металів, інкрустованих коштовним камінням, а також підвіску і сережки з дорогоцінних металів з дорогоцінним камінням. Вона також володіє автомобілем Mercedes-Benz С180 2014 року випуску, який був придбаний в грудні 2016 року.

Сума коштів, розміщених на банківських рахунках чиновника, згідно з декларацією, складає 28,32 тисячі гривень, а сума коштів на банківських рахунках його дружини – 1,7 тисячі доларів.

Також Кравцов задекларував готівкові кошти в розмірі 47 тисяч доларів і 75 тисяч гривень, а його дружина – 34,5 тисячі доларів готівкою.

Як повідомляв УНІАН, 2008 - 2014 рр. Кравцов працював юристом юридичної фірми "Астерс", пізніше партнером. В січні 2015 року Кравцов почав роботу в "Укрзалізниці" на посаді радника генерального директора, потім став директором з реформування, правової та майнової політики компанії. У жовтні 2015 року Кравцов увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці", а з 30 березня 2016 року став виконуючим обов'язки голови правління "Укрзалізниці". У травні 2016 року Кабінет міністрів призначив Кравцова на посаду першого заступника міністра інфраструктури і автоматично звільнив його з посади члена правління "Укрзалізниці". У серпні минулого року Кравцов очолив новостворений наглядова рада "Укрзалізниці".

30 січня міністр інфраструктури України Володимир Омелян направив у Кабінет міністрів пропозицію про звільнення свого першого заступника, проте до сьогоднішнього дня відповідного офіційного розпорядження уряду не було оприлюднено.