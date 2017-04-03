Світовий банк візьме участь у реформуванні держбанків - НБУ

Світовий банк готовий співпрацювати з Україною у напрямі оновлення стратегії розвитку державних банків та роботи з проблемною заборгованістю.

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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на підсумки зустрічі голови НБУ Валерії Гонтаревої зі старшим віце-президентом Світового банку Кайлом Петерсом, віце-президентом Сирілом Мюллером і директором у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

За інформацією НБУ, сторони обговорили стан поточної і майбутньої допомоги Світового банку для України в розрізі банківського сектора.

Також повідомляється, що глава НБУ подякувала представників СБ за плідну співпрацю, особливо відзначивши допомогу міжнародної організації підвищення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".

Після націоналізації найбільшого в Україні банку "Приватбанку" за рішенням Кабінету міністрів від 18 грудня 2016 року на підставі відповідних рекомендацій Ради національної безпеки і оборони в уряді заявили про майбутню коригуванні стратегії держбанків.

За оцінками Міністерства фінансів, затвердження Кабінетом міністрів оновленої стратегії державних банків можливо в травні поточного року.

Група Світового банку за останні два роки надала Україні близько 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.