Кабмін після запуску єдиного реєстру відшкодування ПДВ хоче впровадити електронну митницю

Уряд після впровадження єдиного електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість займеться відпрацюванням моделі впровадження електронної митниці.

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Згідно з повідомленням прес-секретаря прем'єр-міністра України Володимира Гроссмана Дмитра Столярчука в Twitter, про це глава уряду заявив на зустрічі з президентом і бізнесом.

«Наступний крок уряду після впровадження реєстру ПДВ - відпрацювання моделі електронної митниці», - цитуються в повідомленні слова прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 2 квітня повідомив про спробу зриву запуску роботи автоматичного електронного реєстру відшкодування ПДВ.

Питання відшкодування ПДВ багато років було й залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. У січні цього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 млрд грн.