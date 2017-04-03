Кабмін після запуску єдиного реєстру відшкодування ПДВ хоче впровадити електронну митницю
За словами Гройсмана, наступний крок уряду після введення реєстру ПДВ - відпрацювання моделі електронної митниці.
Уряд після впровадження єдиного електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість займеться відпрацюванням моделі впровадження електронної митниці.
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Згідно з повідомленням прес-секретаря прем'єр-міністра України Володимира Гроссмана Дмитра Столярчука в Twitter, про це глава уряду заявив на зустрічі з президентом і бізнесом.
«Наступний крок уряду після впровадження реєстру ПДВ - відпрацювання моделі електронної митниці», - цитуються в повідомленні слова прем'єра.
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 2 квітня повідомив про спробу зриву запуску роботи автоматичного електронного реєстру відшкодування ПДВ.
Питання відшкодування ПДВ багато років було й залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. У січні цього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 млрд грн.