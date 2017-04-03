Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку "Фінанси та Кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупинив виплати вкладникам банку «Фінанси і Кредит», які проводилися через банки-агенти до 29 березня.

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Як повідомляється на сайті фонду, виплати продовжаться після технологічної перерви у другій половині квітня за загальним реєстром, у зв'язку з чим індивідуальних звернень для отримання виплат не потрібно.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Фінанси та Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.