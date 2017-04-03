Кожен другий українець стежить за курсом гривні - опитування

Більше половини українців (52%) стежать за курсами валют, 44% громадян цього не роблять. Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Читайте такожЗМІ дізналися про песимістичний сценарій Кабміну: гривня впаде нижче 30 за долар

Як і у вересні минулого року, більшість українців (85%) за останні три місяці не купували і не продавали іноземну валюту, тоді як проводили подібні операції 11% жителів України (6% – купували валюту, і 5% – продавали).

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1 по 10 лютого 2016 року серед 1800 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО.

Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Research & Branding Group, станом на лютий 2017 року валютою, що користується найбільшою довірою жителів України, є долар США – саме в цій валюті, на думку більшості українців (41%), зараз найбільш вигідно і безпечно зберігати свої грошові заощадження.