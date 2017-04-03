Бюджет перевиконано за доходами на 14% – Держказначейство

Державний бюджет України у січні-березні поточного року отримав 179,933 млрд грн доходів, що на 13,8% більше бюджетного розпису, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

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За даними Держказначейства, порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи держбюджету у січні-березні зросли на 39,6%.

При цьому у березні 2017 року до держбюджету надійшло 67,886 млрд грн доходів, що на 22,7% більше бюджетного розпису, в тому числі до загального фонду надійшло 63,703 млрд грн - на 24,3% більше планового показника.

За даними Держказначейства, податкові надходження в березні становили 36,320 млрд грн, що на 35,2% більше бюджетного розпису, у січні-березні - 98,569 млрд грн, що на 16,9% більше бюджетного розпису.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України у січні-лютому поточного року отримав 112,039 млрд грн доходів, що на 9,2% більше бюджетного розпису.