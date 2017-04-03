Стали відомі переможці конкурсів на посади начальників трьох митниць

Державна фіскальна служба визначила переможців конкурсів на посади начальників Одеської, Івано-Франківської та Тернопільської митниць, повідомляється на сайті ДФС.

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Згідно з повідомленням, переможцем конкурсу на посаду начальника Одеської митниці став Олександр Власов - начальник Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС, керівник Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи при Міністерстві фінансів України.

У конкурсі на посаду начальника Івано-Франківської митниці переміг Василь Ватаманюк - завідувач сектору організаційного Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.

У конкурсі на посаду начальника Тернопільської митниці найбільшу кількість балів набрала Оксана Антонович - перший заступник начальника Тернопільської митниці ДФС.

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«Кандидати-переможці будуть рекомендовані конкурсною комісією для зайняття вакантних посад керівників зазначених митниць відповідно до чинного законодавства. Остаточне призначення на посади відбуватиметься за попереднім погодженням з Міністерством фінансів України та головами відповідних обласних державних адміністрацій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд має намір подолати корупцію на всіх українських митницях і створити сприятливі умови для розвитку конкуренції та легального бізнесу в нашій країні.

В липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій. У травні минулого року Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн. Угода стала одним із етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 млн дол. Проект був узгоджений навесні 2016 року. Раніше прем'єр оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 50 млрд грн на рік.