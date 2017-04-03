Порошенко схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Канадою

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Канадою.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Очікується, що угода, крім збільшення товарообігу між державами, сприятиме притоку іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, що, в свою чергу, позитивно вплине на зростання ВВП держави. Угода набуде чинності в перший день другого місяця після отримання останньою з сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для набрання ним чинності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Верховна Рада 14 березня поточного року ратифікувала угоду, яке відкриває для вітчизняних виробників вільний доступ до 98% канадського ринку.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко раніше повідомив, що парламент Канади в найближчі тижні розгляне угоду в фінальному третьому читанні.

Угода набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн, підписання президентом України і генерал-губернатором Канади, а також офіційного повідомлення країнами про ратифікацію.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт в цю країну на 0,6 млн дол. Щорічно, а також в середньостроковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.