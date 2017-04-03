Гривня зміцнилася на міжбанку до 27,03 за долар

У понеділок, 3 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7821/28,8193 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,0246 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 360 угод на суму 161,38 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 31 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,09 гривні/долар.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9873/29,0303 гривні/євро, до російського рубля – на рівні 0,4804/0,4815 гривні/рубль.