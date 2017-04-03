Фонд гарантування вкладів продав через Prozorro майно неплатоспроможних банків на 400 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав через електронну систему Prozorro.Продажі, яка стала обов'язковою до використання з 1 січня, майно неплатоспроможних банків на загальну суму 400 млн грн.

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Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Наприкінці 2016 року ми розпочали пілотний проект з Фондом гарантування вкладів, продаючи активи неплатоспроможних банків, починаючи з 2017 року цей процес перестав бути пілотом, а став обов'язковим для користування і демонструє дуже позитивні темпи зростання. Так, ми вже продали такого майна, що належить державі, на 400 млн грн, при цьому на 100 млн - за останні півтора тижня, тому динаміка дуже позитивна", - повідомив Нефьодов.

Він також зазначив, що на балансі багатьох державних підприємств перебуває дуже багато "надлишкового майна, яке потрібно продати".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про використання з 1 січня 2017 року системи Prozorro.Продажі, побудованої за принципом однойменної системи державних закупівель, для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які перебувають у розпорядженні фонду.

За даними аналітики Prozorro станом на початок березня, за час функціонування в системі було проведено 8,9 тис. аукціонів, лише в 1,71% випадків торги виявилися успішними і майно неплатоспроможних банків вдалося продати.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 млрд грн.