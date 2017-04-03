МВФ вперше в історії схвалив четвертий транш кредиту для України

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд завершив третій перегляд програми співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) і схвалив виділення нашій країні четвертого кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ!» - написав глава держави.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з Фондом наша країна призупиняла виконання чергової кредитної програми, а Фонд – її фінансування - після першого, другого і, одного разу, третього траншу.

Згідно з попередніми заявами української влади, черговий кредитний транш надійде в міжнародні резерви Національного банку, що сприятиме стабільності національної грошової одиниці – гривні.

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МВФ підтвердив завершення третього перегляду програми EFF для України і схвалення траншу на 1 млрд дол., йдеться в повідомленні фонду, переданому УНІАН.

«Українська економіка демонструє добрі ознаки відновлення. Зростання повертається, інфляцію знижено, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей прогрес багато в чому зумовлений рішучими політичними діями влади, включаючи розумну макроекономічну політику. Недавня стабілізація забезпечує багатообіцяючу основу для подальшого зростання», - наводяться в повідомленні МВФ слова першого заступника директора-розпорядника фонду Девіда Ліптона.

За його словами, міжнародні партнери України надали істотну фінансову і технічну підтримку зусиллям влади щодо зміцнення економіки і їх подальша допомога залишається важливою для успіху програми.

Крім того, Ліптон зазначив, що важливо продовжувати зусилля з врегулювання суверенних заборгованостей, що залишаються.

За інформацією фонду, надання чергового траншу кредиту збільшить обсяг отриманого нашою країною фінансування в рамках програми EFF до 8,38 млрд дол. США.

Раніше МВФ оприлюднив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з українського питання було заплановано на сьогодні, 3 квітня. Також у графіку на цю дату були заплановані питання зміни графіка подальших переглядів (Requests for Rephasing of Access) і перегляду фінансових гарантій (Financing Assurances Review).

Міжнародний валютний фонд інформацію про завершення третього перегляду програми співробітництва з Україною і схвалення четвертого кредитного траншу обсягом 1 млрд дол. поки не оприлюднив.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року, однак засідання Ради директорів МВФ увесь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ узгодили оновлений Меморандум про співпрацю, але заплановане на 20 березня засідання Ради з українського питання Фонд напередодні переніс для уточнення макроекономічних показників після введення торгової блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.