Україна не може відкладати проведення пенсійної реформи, включаючи підвищення пенсійного віку - МВФ

Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку, йдеться в переданому УНІАН прес-релізі Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання.

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"Незважаючи на великі бюджетні коригування, державний борг залишається високим. Актуальність структурних фіскальних реформ для забезпечення стійкості в середньостроковій перспективі зросла, оскільки зростає тиск від підвищення заробітної плати і пенсій", – зазначається в повідомленні фонду з посиланням на першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.

Також він відзначив необхідність постійних зусиль у напрямку управління доходами і просування реформи державного управління.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд завершив третій перегляд програми співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) і схвалив виділення нашій країні четвертого кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.