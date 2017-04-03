У МВФ прогнозують помірний вплив блокади ОРДЛО на економічне зростання України – НБУ

Рішення ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про надання нашій країні чергового траншу кредиту на 1 млрд дол. було прийнято після додаткового вивчення експертами Фонду можливого впливу торговельної блокади на українську економіку та оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням наданих оцінок Національного банку і Міністерства фінансів.

Про це повідомили в НБУ, коментуючи рішення МВФ про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

«Експерти МВФ дійшли висновку, що ситуація матиме помірний вплив на темпи економічного зростання і стан платіжного балансу та не становитиме загрози для виконання інфляційних цілей НБУ», - зазначив регулятор.

Нацбанк підкреслив, що умовою надання чергового траншу було досягнення Україною значного прогресу в очищенні та стабілізації банківської системи.

«Вітаю рішення МВФ щодо виділення четвертого траншу фінансування, наданого в рамках EFF для поповнення міжнародних резервів і, як наслідок, зміцнення фінансової стабільності України. Це справжній вотум довіри з боку міжнародного фінансового співтовариства», - зазначила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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За її словами, жорсткі стрес-тести для провідних банків, прагнення удосконалити стандарти і рішучі кроки, зокрема, під час успішного входження держави у капітал «ПриватБанку», мали важливу роль у забезпеченні стабільності фінансової системи.

«НБУ продовжить працювати над тим, щоб усі банки в Україні функціонували на найвищому рівні нормативної практики і прозорості, які, на нашу думку, мають бути обов’язковими для стимулювання стійкого і стабільного зростання України», - додала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.