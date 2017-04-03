Черговий транш кредиту МВФ позитивно позначиться на стабільності гривні – Мінфін

Черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. буде зараховано до міжнародних резервів Національного банку України, що позитивно позначиться на стабільності національної валюти.

Про це повідомило Міністерство фінансів України на офіційному сайті, коментуючи рішення МВФ про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

«Довіра Міжнародного валютного фонду є однією із необхідних передумов для залучення світових інвесторів до України. Продовження співпраці України та МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування підтверджує налаштованість України на проведення структурних реформ та перетворень для забезпечення сталого розвитку», - зазначається у повідомленні.

У Мінфіні підкреслили, що надання чергового траншу означає дотримання сторонами програми своїх зобов’язань та позитивну оцінку Фондом реформ, які впроваджує Україна.

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Також повідомляється, що після спільної роботи на початку березня Україна та МВФ досягли домовленостей на робочому рівні щодо змісту Меморандуму про економічну та фінансову політику, який містить виклад політики та стратегії України в рамках програм EFF у 2017-2018 роках, націлену на забезпечення економічного зростання шляхом проведення структурних реформ та створення умов для самодостатнього розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, в тому числі підвищення ефективного пенсійного віку.