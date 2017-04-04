П’ятий транш кредиту МВФ може надійти у травні - Данилюк

Україна у поточному році планує отримати від Міжнародного валютного фонду чотири транші кредиту, у тому числі наступний – п’ятий транш за чинною програмою - може надійти у травні.

«На цей рік планувалося 4 транші, і ми плануємо ці чотири транші отримати», - сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі «5 каналу».

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За його словами, наступний транш, який буде п’ятим в межах чинної програми МВФ, може надійти у травні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, в тому числі підвищення ефективного пенсійного віку.