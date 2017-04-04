МВФ схвалив політику Нацбанку і закликав захистити його незалежність

Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд схвалив грошово-кредитну політику Національного банку і закликав захистити незалежність регулятора.

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"Національний банк України вміло керував грошово-кредитною політикою в дуже складний період. Важливо захистити незалежність НБУ, грошово-кредитна політика має бути зосереджена на стримуванні інфляції і відновленні міжнародних резервів у рамках гнучкого режиму обмінного курсу", – йдеться в переданому УНІАН повідомленні фонду з посиланням на заяву першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона за підсумками засідання Ради директорів з українського питання.

За його словами, виконання зазначених умов створить можливість для поступового усунення адміністративних обмежень на валютному та грошово-кредитному ринках, запроваджених для стабілізації гривні.

"Вражаючого прогресу було досягнуто у відновленні банківської системи, але необхідно продовжувати зусилля з відновлення стійкості банків та зміцнення їх здатності забезпечувати зростання", – додав Ліптон.

Також він зазначив, що недавня націоналізація найбільшого банку України стала важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності, але тепер необхідно забезпечити погашення кредитів, щоб мінімізувати витрати платників податків, а також завершити рекапіталізацію інших банків та усунення пов'язаних з ними ризиків.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Згідно з попередніми заявами української влади, черговий кредитний транш надійде в міжнародні резерви Національного банку, що сприятиме стабільності національної грошової одиниці – гривні.