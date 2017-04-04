Порошенко подякував голові МВФ за надання Україні чергового траншу

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент подякував директору-розпоряднику МВФ за її особистий внесок у позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу Міжнародного валютного фонду обсягом 1 млрд. доларів США.

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Петро Порошенко та Крістін Лагард обговорили стан впровадження структурних реформ, зокрема судової реформи, посилення боротьби з корупцією та здійснення податкової реформи.

Крістін Лагард підтвердила підтримку зусиль влади із забезпечення макрофінансової стабільності держави і подальшого прогресу України на шляху необхідних реформ. Окремо директор-розпорядник МВФ відзначила високопрофесійну роботу голови Національного банку України Гонтаревої та її внесок в результативну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Крістін Лагард також привітала запуск в Україні відкритого електронного реєстру відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Згідно з попередніми заявами української влади, черговий кредитний транш надійде в міжнародні резерви Національного банку, що сприятиме стабільності національної грошової одиниці – гривні.