Гройсман прокоментував рішення МВФ виділити Україні $1 мільярд

Отримання Україною четвертого траншу Міжнародного валютного фонду в 1 млрд дол. є свідченням успіху структурних реформ, правильності курсу на економічне зростання, і може залучити великих іноземних інвесторів до країни.

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Про це написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

«Це підтвердження довіри до України, до нашого курсу на забезпечення економічного зростання країни шляхом проведення структурних реформ, необхідних для створення передумов для самодостатнього розвитку України», - зазначив прем'єр.

За його словами, ефективні реформи, що включають реформу пенсійної системи, медицини, освіти, обігу земель і управління держвласністю, потрібні в першу чергу Україні, а не МВФ.

«Кошти, які ми отримаємо, підуть на збільшення резервів НБУ, що позитивно позначиться на стабільності національної валюти. Але ще важливіше те, що підтвердження довіри Міжнародного валютного фонду є однією з необхідних передумов для залучення світових інвесторів до України», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні четвертого кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

За інформацією Фонду, надання чергового траншу кредиту збільшить обсяг отриманого нашою країною фінансування в рамках програми EFF до 8,38 млрд дол. США.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.