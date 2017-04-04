Путін підписав закон про заборону переказів в Україну через іноземні платіжні системи

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну з допомогою іноземних платіжних систем.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Згідно із законом, у разі запровадження іноземною державою заборон щодо російських платіжних систем транскордонні перекази грошей без відкриття банківського рахунку в рамках платіжних систем, у тому числі іноземних, будуть можливі з Росії до такої держави лише за умови, що оператор платіжної системи, оператори послуг платіжної інфраструктури прямо або опосередковано контролюються РФ.

Банк Росії має розміщувати на своєму офіційному сайті інформацію про запровадження іноземними державами заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ. Передбачені законом обмеження застосовуватимуться з дня розміщення регулятором таких відомостей.

Закон набирає чинності через 30 днів після дня його офіційного опублікування і поширюється на заборони, запроваджені іноземними державами до введення його в дію.

Як пояснив один з авторів законопроекту депутат Держдуми РФ Владислав Рєзнік, документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України. Ця заборона призвела до обмеження конкуренції на російському ринку платіжних послуг, що здійснюються у вигляді транскордонних переказів коштів без відкриття рахунку, на користь іноземних платіжних систем.

Як повідомлялося, Україна в жовтні 2016 року розширила санкції щодо Росії, заборонивши діяльність на своїй території ряду російських платіжних систем. Під санкції потрапили платіжна система «Колібрі», якою керує Сбербанк, «Золота корона» (РНКО «Платіжний центр»), «Юністрім» (банк «Юністрім»), «Міжнародні грошові перекази Лідер» (НКО АТ «Лідер»), Anelik (банк «Анелік РУ»), Blizko (Связь-банк).