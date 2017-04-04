"Україна йде дещо іншим шляхом": Данилюк розповів про реформу без підвищення пенсійного віку

Проведення пенсійної реформи є надзвичайно актуальним питанням не для Міжнародного валютного фонду, а для самої України, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі «5 каналу».

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«Без цього ми не можемо підвищити рівень пенсій для українців і дати гарантії, що люди стабільно отримуватимуть пенсії через 2-3 роки, оскільки ситуація погіршується і потрібно робити серйозні кроки. Тому це наша принципова позиція, і вона підтримується МВФ», – сказав міністр.

Він зазначив, що питання проведення пенсійної реформи вже давно визначене майже в усіх меморандумах з МВФ і зараз воно надзвичайно актуальне через демографічну ситуацію і ситуацію на ринку праці.

Відповідаючи на запитання про необхідність підвищення пенсійного віку, Данилюк зазначив, що Україна йде дещо іншим шляхом, плануючи усунути зловживання і необґрунтовані пільги в пенсійній системі, вивести з Пенсійного фонду не властиві йому витрати, а також зробити систему справедливішою з допомогою заповадження параметра мінімального стажу.

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«Якщо ми порівнюємо двох людей, один з яких пропрацював 40 років, а другий – 15, то у них мають дещо відрізнятися права на отримання пенсій. Якщо у людини, наприклад, не буде мінімального стажу, то вона не зможе вийти на пенсію в тому самому віці, що й людина, у якої цей стаж є», – пояснив міністр, зазначивши при цьому, що навіть маючи мінімальний стаж, людина не зможе вийти на пенсію раніше досягнення пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, у МВФ заявили, що Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

«Незважаючи на великі бюджетні коригування, державний борг залишається високим. Актуальність структурних фіскальних реформ для забезпечення стійкості в середньостроковій перспективі зросла, оскільки зростає тиск від підвищення заробітної плати і пенсій», – зазначається в повідомленні фонду з посиланням на першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Згідно з попередніми заявами української влади, черговий кредитний транш надійде в міжнародні резерви Національного банку, що сприятиме стабільності національної грошової одиниці – гривні.