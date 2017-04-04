Україна зможе отримати $1 мільярд від МВФ через кілька днів

Рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування України дає змогу отримати четвертий транш кредиту обсягом 1 млрд дол. через декілька днів.

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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на представника України в МВФ Владислава Рашкована.

«Сьогодні Рада директорів затвердила третій перегляд програми розширеного фінансування України. Це дає можливість отримати четвертий транш кредиту для України через декілька днів», - написав Рашкован.

За його словами, дискусія на Раді МВФ була жвавою, але представники всіх країн, крім однієї, підтримали рішення на користь України.

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Рашкован наголосив, що рішення Фонду підтверджує підтримку проведених в Україні структурних перетворень, однак тепер потрібно готуватися до четвертого перегляду, для чого потрібно прискорити реформи, включаючи земельну, пенсійну, фіскальну, антикорупційну і реформу держуправління.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України й затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, й відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.