Україна зможе отримати $1 мільярд від МВФ через кілька днів
За словами Рашкована, дискусія на Раді МВФ була жвавою, але представники всіх країн, крім однієї, підтримали рішення на користь України.
Рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування України дає змогу отримати четвертий транш кредиту обсягом 1 млрд дол. через декілька днів.
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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на представника України в МВФ Владислава Рашкована.
«Сьогодні Рада директорів затвердила третій перегляд програми розширеного фінансування України. Це дає можливість отримати четвертий транш кредиту для України через декілька днів», - написав Рашкован.
За його словами, дискусія на Раді МВФ була жвавою, але представники всіх країн, крім однієї, підтримали рішення на користь України.
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Рашкован наголосив, що рішення Фонду підтверджує підтримку проведених в Україні структурних перетворень, однак тепер потрібно готуватися до четвертого перегляду, для чого потрібно прискорити реформи, включаючи земельну, пенсійну, фіскальну, антикорупційну і реформу держуправління.
Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України й затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.
Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.
Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, й відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.
Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.