Дочекалися: чим важливий транш МВФ

Співпраця з МВФ для нашої країни — це лише один із каналів принципової політичної підтримки України як держави, яка сьогодні, по суті, реально стримує російську агресію, не пускаючи її далі — в Європу. Ця підтримка здійснюється за багатьма каналами, МВФ — лише один із них. Тому рішення про наступний транш Фонду йде в контексті принципової політичної підтримки України.

Певна затримка у співпраці з МВФ, яку ми спостерігали, пояснюється лише внутрішніми політичними проблемами в нашій країні, не більше того. Фонду потрібно було переконатися, що в Україні відбувається реальна боротьба з корупцією. Адже, як відомо, була гучна справа з затриманням і позбавленням посади керівника Державної фіскальної служби України, порушені кримінальні справи проти керівництва Національного банку України тощо. МВФ потрібно було побачити, чи рухаються ці процеси. Українська влада через НАБУ продемонструвала, що процеси йдуть, тож у Фонді вирішили, що раз українська влада щось робить у напрямку боротьби з корупцією, то можна надавати черговий транш. Інше питання — чи не був це лише обманний хід з боку української влади?

Для України важливим є не стільки цей 1 мільярд доларів траншу від МВФ (особливої погоди він нам зараз не зробить), скільки принциповий факт продовження співпраці з Фондом.

Для України важливим є не стільки цей 1 мільярд доларів траншу від МВФ (особливої погоди він нам зараз не зробить), скільки принциповий факт продовження співпраці з Фондом. Тому що саме на нього орієнтуються інші міжнародні гравці. Так, наприклад, після 1 мільярду доларів від МВФ буде надана попередньо узгоджена сума від Єврокомісії — 600 мільйонів євро. Далі можна розраховувати ще на 1 мільярд доларів урядових гарантій від Сполучених Штатів Америки. Далі також продовжиться співпраця з іншими нашими партнерами, зокрема, буде розблоковано фінансування, яке наприкінці минулого року заблокував Світовий банк, і ця кредитна лінія продовжиться.

Тобто, наші міжнародні партнери, побачивши, що МВФ надав транш, продовжать далі співпрацювати з Україною.

Як правило, всі транші МВФ надходять на рахунок НБУ, а практично ці кошти використовуються на два напрямки під загальною статтею — макроекономічна стабілізація. Один напрямок — це поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Другий напрямок — вирішення найгостріших бюджетних проблем уряду, якщо виникають такі потреби.

Тому й зараз не варто особливо себе заспокоювати, що транш МВФ надійшов, і гривня стабілізується або, тим більше, почне зміцнюватися.

Але якщо подивитися на практику останніх трьох років, то, на жаль, у нас не було зв’язку між наданням траншу і стабілізацією курсу гривні. Транші надходили, а гривня продовжувала девальвувати. Тому й зараз не варто особливо себе заспокоювати, що транш МВФ надійшов, і гривня стабілізується або, тим більше, почне зміцнюватися. Це навряд чи станеться.

Чи можуть і надалі бути паузи у співпраці з Фондом? Зараз МВФ буде чекати внутрішньополітичного рішення парламенту після звіту уряду, який має відбутися наступного тижня. Фонду потрібно зрозуміти, з ким він має справу — з чинним урядом, або ж цей уряд буде відправлений у відставку і почне формуватися інший. Тож, як мінімум, у МВФ чекатимуть наслідків річного звіту уряду у парламенті.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук