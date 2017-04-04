Світовий банк: економіка України цього року зросте на 2%

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, повідомила директор СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен під час презентації оновленого прогнозу.

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«Прогноз економічного зростання залишається помірним. Є кілька проблем, з якими стикатиметься Україна. На даний момент ми прогнозуємо економічне зростання на 2% на 2017 рік», - сказала вона.

Ключовими ризиками для економіки України представник СБ назвала вразливу кон'юнктуру зовнішніх ринків і торговельну блокаду на Донбасі, яка матиме негативний вплив на металургію і виробництво електроенергії.

Згідно з оновленими прогнозами Світового банку, зростання економіки України в 2018 році становитиме 3,5%, у 2019 році – 4%.

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Дефіцит держбюджету, за оцінками СБ, становитиме 3,1% ВПП у 2017 році, 2,6% ВВП у 2018 році та 2,4% ВВП у 2019 році.

Державний і гарантований державою борг, за прогнозами СБ, становитиме 88,8% ВВП у 2017 році, 83,5% ВВП у 2018 році і 75,9% у 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком, за оцінками Державної служби статистики України, зріс на 2,3%. При цьому зростання економіки України зафіксовано вперше за останні 4 роки після падіння на 9,8% у 2015 році, на 6,6% – у 2014 році та нульового зростання в 2013 році.