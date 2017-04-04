Гривня трохи опустилася на міжбанку

У вівторок, 4 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,10/27,14 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,8277/28,8597 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4799/0,4808 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,1013 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 122 угоди на суму 62,04 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7821/28,8193 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.