Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції в Україні: зростання цін прискориться до 10%

Світовий банк підвищив прогноз щодо інфляції в Україні на 2017 рік до 10% з 8,5%, прогнозованих раніше, повідомила провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач у ході презентації оновленого макроекономічного прогнозу СБ.

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За її словами, проведене в Україні підвищення мінімальної заробітної плати змусило Світовий банк погіршити прогноз інфляції на 2017 рік. «Зараз ми очікуємо інфляцію на рівні 10%», - сказала Головач.

Згідно з матеріалами Світового банку, в 2018 році зростання споживчих цін в Україні сповільниться до 7%, у 2019 році – до 6%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилася до 14,2%, порівняно з січнем – сповільнилася до 1%. З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.

Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції до 9,1% у 2017 році й до 6% у 2018 році.