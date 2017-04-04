Гройсман обіцяє продовжити підвищувати зарплати вчителям

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд продовжить підвищувати заробітні плати вчителям.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час конференції на тему: «Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України» сьогодні у Києві.

"Ми почали підвищувати заробітну плату у сфері освіти і будемо це робити і надалі", - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2017 рік додатково передбачено 28 млрд грн на забезпечення підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн.

У грудні 2016 року Кабмін схвалив механізм підвищення посадових окладів вчителям на два тарифних розряди з 1 січня 2017 року. Як заявляв Гройсман, таким чином зарплати вчителів зростуть на 50%.