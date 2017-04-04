Світовий банк назвав умови для прискорення зростання економіки України

Прискорення темпів реформ може прискорити зростання економіки України до 4% у найближчі 2 роки, повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики Світового банку Фарук Хан під час презентації оновленого макроекономічного прогнозу СБ.

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«У нас є й добрі новини: прискорення темпів проведення реформ може прискорити зростання економіки України до 4% у найближчі 2 роки», - сказав він.

Представник СБ нагадав, що зростання економіки України в 2016 році становило 2,3%.

Ключові реформи, необхідні для прискорення економічного зростання в Україні, за оцінками Світового банку, включають перетворення для підвищення конкурентоспроможності реального сектору економіки, подальшу консолідацію у фіскальному секторі та відновлення банківського кредитування.

Зокрема, перетворення у фіскальному секторі передбачають реформи у сфері податкового адміністрування, розширення податкової бази, а також реформування систем соціального та пенсійного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%.

Згідно з оновленими прогнозами, зростання економіки України в 2018 році становитиме 3,5%, у 2019 році – 4%.

Дефіцит держбюджету, за оцінками СБ, становитиме 3,1% у 2017 році, 2,6% у 2018 і 2,4% ВВП у 2019 році.

Державний і гарантований державою борг становитиме 88,8% у 2017 році, 83,5% у 2018 і 75,9% у 2019 році.