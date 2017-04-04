ЄЦБ ввів в обіг нову банкноту в 50 євро (фото)

Європейський центральний банк з 4 квітня ввів в обіг нову купюру номіналом 50 євро, говориться в повідомленні на сайті ЄЦБ.

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Нова банкнота містить низку нових ступенів захисту, щоб її було важче підробити. Зокрема, на банкноті з'явився додатковий водяний знак і нова голограма у вигляді портрета Європи, персонажа з грецької міфології.



Нагадаємо, в минулому році ЄЦБ вирішив не продовжувати випуск банкнот номіналом 500 євро, але перша серія цих банкнот залишиться законним платіжним засобом протягом необмеженого періоду часу.На лицьовій стороні банкноти розташовано "смарагдовий номер", блискуча цифра 50, яка при нахилі змінює колір від смарагдово-зеленого до темно-синього і відображає вплив світла, що рухається вгору і вниз.