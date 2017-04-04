Нацбанк очікує ще $4,5 мільярда від МВФ до кінця року

Національний банк очікує, що Україна продовжить йти шляхом реформ у рамках програми Міжнародного валютного фонду і до кінця року одержить ще три транші фінансування на загальну суму близько 4,5 млрд дол.

Про це на брифінгу в НБУ повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

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За його словами, кошти четвертого траншу кредиту МВФ після третього перегляду програми співпраці з Україною в розмірі 1 млрд дол. надійдуть на рахунки Національного банку найближчими днями.

Чурій зазначив, що отримання нашою країною всіх чотирьох траншів цього року дозволить наростити золотовалютні резерви НБУ до 20,8 млрд дол.

Крім того, за його словами, Україна в поточному році також очікує надходження коштів від Європейської комісії в розмірі 1,2 млрд євро.

Чурій також повідомив, що в 2018 році наша країна розраховує отримати 3,9 млрд дол. фінансування від фонду.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України й затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, й відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.