Нардеп Рабинович просить ГПУ і НАБУ не дати Гонтаревій втекти з України

Глава Національного банку Валерія Гонтарева та її заступник Світлана Рожкова повинні бути негайно затримані, щоб уникнути їх втечі за межі України. Про це заявив журналістам народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович.

«Я сьогодні звернувся як народний депутат до генпрокурора Луценка та голови НАБУ Ситника з вимогою не дати можливості голові правління Нацбанку Гонтаревій уникнути відповідальності за мільярдні розкрадання і вбивство національної валюти — і втекти з України. Керівництво НБУ має понести кримінальну відповідальність. Ми добивалися цього протягом майже двох місяців на багатотисячних мітингах разом з вкладниками під стінами Нацбанку України, ми передавали силовим структурам плівки Гонтаревої-Рожкової ще взимку. І ми доб'ємося не тільки відставки, але і посадки Гонтаревої і Рожкової», — заявив депутат.

Він наполягає не просто на «почесній відставці», але і на детальному і публічному розслідуванні злочинів, пов'язаних з фінансовим сектором, які зараз розслідуються силовиками і за якими днями були здійснені слідчі дії у вигляді обшуків і вилучення документів та комп'ютерної техніки в кабінетах керівництва НБУ. Текст звернення Вадим Рабинович оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

«Я звернувся до генпрокурора і голови НАБУ з проханням прискорити слідчі дії, а також застосовувати до керівників Нацбанку в якості запобіжного кроку затримання з метою неможливості виїзду за межі України», — наполягає парламентарій.

Рабинович підкреслив, що це необхідні заходи, свідчення для майбутнього керівництва Національного банку України.

"Хто б не прийшов на місце Гонтаревої і Рожкової, хто б не очолив Нацбанк, він повинен знати, що його попередники, які вбивали гривню, знекровили банківську систему, кричали "вау", отримуючи відкати, як слід покарані. Покарані в кримінальному порядку, а не поїхали відпочивати з сім'єю, заповнивши мільйонні декларації. Гасло наших мітингів під Нацбанком залишається актуальним: "Гонтареву – на нари"", — резюмував лідер партії "За життя".