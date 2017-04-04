Україна до 2019 року має виплатити майже $13 мільярдів за зовнішніми боргами – НБУ

Україна в період з 2017 по 2019 роки для обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті повинна виплатити 12,8 млрд дол.

Про це під час брифінгу в НБУ повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

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«Україна до кінця 2019 року має виплатити 12,8 млрд дол. Тому для України дуже важливим є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це важливо для виконання зобов'язань за зовнішніми запозиченнями», - сказав Чурій.

За його словами, продовження співпраці з МВФ сприятиме збереженню фінансової стабільності і можливості здійснення виплат.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України за лютий 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,78% - до 71,76 млрд дол. США станом на 28 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.