Ярославський дійсно купує ІНГО Україна

Група DCH Олександра Ярославського підтвердила факт купівлі бізнесменом компанії "ІНГО Україна". Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби DCH, передає РБК-Україна.

«Станом на сьогоднішній день вже підписано документи на купівлю 25 %-го пакета акцій, завершуються формальні процедури щодо закриття угоди. Подальша стратегія DCH по відношенню до даного активу спрямована на збільшення частки до 100%», - повідомляють в компанії.

Власник і президент DCH Олександр Ярославський прокоментував своє нове придбання: «Чому купив? Тому що економіку треба піднімати, а в країну інвестувати. Зовнішні інвестори не прийдуть, якщо не побачать, що всередині є життя, що український бізнес не тікає, а вкладає. А чому ІНГО? У січні вдалося запустити ХТЗ, виробничий процес налагодили, трактори почали сходити з конвеєра – стало нудно і купили ІНГО. Так актив за активом будемо рухатися і далі».

Як відомо, група DCH Олександра Ярославського за 20 років роботи в Україні успішно займалася розвитком різних інвестиційних проектів, в числі яких «УкрСиббанк», Черкаський «Азот», «Київстар» та ін. Інвестиції Олександра Ярославського тільки у розвиток Харківського регіону перевищили $1 млрд, з них $300 млн. - в підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012. Попереднім придбанням бізнесмена є Харківський тракторний завод, який після 10-місячного простою почав роботу в переддень православного Різдва поточного року.

«ІНГО Україна» - одна з найстаріших і найбільших українських страхових компаній, стабільно входить у число лідерів ринку за сумами страхових виплат, обсягом страхових премій та величиною власних активів. Має 28 видів ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, розгалужену філіальну мережу, обслуговує і роздрібних і корпоративних клієнтів. В кінці 2016 року Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг компанії на рівні uаАА (найвища надійність) з прогнозом «стабільний».