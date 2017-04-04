Українці з завтрашнього дня зможуть купувати валюту на 150 тисяч гривень на добу

Національний банк України прийняв рішення про підвищення з 5 квітня ліміту купівлі готівкової валюти населенням в 12,5 разів з 12 тисяч гривень, передбачених в даний час, до 150 тисяч гривень.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на відповідну постанову правління НБУ.

"Національний банк продовжує істотно пом'якшити обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню... досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тисяч гривень в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тисяч гривень, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу", - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначив, що такий крок допоможе збільшити глибину і ліквідність офіційного готівкового валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2016 року підвищив ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами, раніше встановлений на рівні еквівалента 6 тисяч гривень у день на одного клієнта, в 2 рази - до еквівалента 12 тисяч гривень в день.

Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти. Рішення Міжнародного валютного фонду 3 квітня про виділення нашій країні четвертого траншу кредиту у розмірі 1 мільярда доларів дозволило Національному банку України більш активно проводити політику валютної лібералізації.