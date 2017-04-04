Нацбанк з 5 квітня знижує норму продажу валютної виручки експортерів
З завтрашнього дня експортери будуть зобов'язані продавати не 65%, а 50% валютних надходжень.
Національний банк України ухвалив рішення про зниження з 5 квітня норми обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України 50% до 65%, передбачених в даний час.
Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на відповідну постанову правління НБУ.
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"Національний банк пом'якшує вимоги до обов'язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% валютних надходжень. В першу чергу, цей крок спрямований на подальше сприяння експортної діяльності українських підприємств, які мають потребу в імпорті для виробництва продукції, яка згодом продається за кордон", - йдеться в повідомленні.
НБУ зазначає, що це дозволить зменшити для таких підприємств курсові ризики і прискорити проведення зовнішньоторговельних операцій. У той же час, це зменшення не призведе до скорочення пропозиції валюти на міжбанківському ринку, адже сьогодні підприємства добровільно продають набагато більше валютних надходжень, чим зобов'язані, - більш 90%.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2016 року знизив норму обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України до 65% до 75%.
Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти. Рішення Міжнародного валютного фонду 3 квітня про виділення нашій країні четвертого траншу кредиту у розмірі 1 мільярда доларів дозволило Національному банку України більш активно проводити політику валютної лібералізації.