Україна може до кінця року отримати €1,2 мільярда макрофінансової допомоги ЄС - меморандум з МВФ

Україна може до кінця 2017 року отримати другий і третій транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу загальним обсягом 1,2 млрд євро. Про це йдеться в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

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«Існують прямі фінансові гарантії на наступні 12 місяців з хорошими перспективами для продовження програми співпраці. Вони включають другий і третій транші макрофінансової допомоги від ЄС (кожен на 600 млн євро) в першому кварталі 2017 року і в четвертому кварталі 2017 року відповідно», - йдеться в меморандумі.

При цьому в МВФ зазначили, що за умови реалізації необхідних реформ, Україна має хороші перспективи закриття потреби у зовнішньому фінансуванні до кінця програми співпраці з Фондом.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко очікує отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро на поточному тижні.