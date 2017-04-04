Меморандум з МВФ передбачає реструктуризацію "боргу Януковича"
Параметри програми передбачають реструктуризацію пакету єврооблігацій на загальних підставах.
Оновлений меморандум про співпрацю за програмою розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає досягнення реструктуризації «російського боргу» в 3 млрд дол. на загальних підставах з іншими власниками українських єврооблігацій, які погодилися на реструктуризацію.
Відповідна позиція міститься в тексті меморандуму.
«Передбачається, що бонди, власниками яких є Росія, будуть реструктуризовані відповідно до параметрів програми (співпраці між Україною і МВФ - УНІАН)», - йдеться в меморандумі.
Параметри програми передбачають реструктуризацію пакету єврооблігацій на загальних підставах, домовленостей про які було досягнуто з комітетом власників українського боргу екс-міністром фінансів Наталією Яресько в 2015 році.
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При цьому у Фонді наголосили, що Україна виконала критерій «доброї волі», що передбачає добросовісне бажання позичальника досягти домовленості про механізм погашення заборгованості перед кредитором, і досягла відповідності політиці МВФ.
Водночас, Україну закликали проявляти «добру волю» і надалі.
Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаним Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит було видано шляхом викуп євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.
Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж в інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.
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Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні 2015 року. У грудні 2015 року МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі за суверенним боргом, що дасть змогу ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.
У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року запровадив мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.
Лондонський суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд позову Росії проти України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол., не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі. При цьому суд схвалив подачу Україною апеляції на рішення суду, а також заморозив набрання чинності прийнятого рішення до апеляції.