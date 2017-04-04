Меморандум з МВФ передбачає реструктуризацію "боргу Януковича"

Оновлений меморандум про співпрацю за програмою розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає досягнення реструктуризації «російського боргу» в 3 млрд дол. на загальних підставах з іншими власниками українських єврооблігацій, які погодилися на реструктуризацію.

Відповідна позиція міститься в тексті меморандуму.

«Передбачається, що бонди, власниками яких є Росія, будуть реструктуризовані відповідно до параметрів програми (співпраці між Україною і МВФ - УНІАН)», - йдеться в меморандумі.

Параметри програми передбачають реструктуризацію пакету єврооблігацій на загальних підставах, домовленостей про які було досягнуто з комітетом власників українського боргу екс-міністром фінансів Наталією Яресько в 2015 році.

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При цьому у Фонді наголосили, що Україна виконала критерій «доброї волі», що передбачає добросовісне бажання позичальника досягти домовленості про механізм погашення заборгованості перед кредитором, і досягла відповідності політиці МВФ.

Водночас, Україну закликали проявляти «добру волю» і надалі.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаним Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит було видано шляхом викуп євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж в інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

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Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні 2015 року. У грудні 2015 року МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі за суверенним боргом, що дасть змогу ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року запровадив мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

Лондонський суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд позову Росії проти України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол., не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі. При цьому суд схвалив подачу Україною апеляції на рішення суду, а також заморозив набрання чинності прийнятого рішення до апеляції.