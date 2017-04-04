Україна пообіцяла ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця місяця - меморандум з МВФ

Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня. Відповідна інформація міститься в переліку структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між Україною і МВФ.

«Деякі кроки щодо урізання привілейованих пенсій були зроблені, але перегляд пенсійної системи, який відкладався протягом довгого часу, є вкрай необхідним. Реформи повинні сфокусуватися на зменшенні масштабів раннього виходу на пенсію, підвищенні критеріїв необхідної кількості років роботи для виходу на пенсію і створенні мотивації сплачувати внески, а також іти на пенсію пізніше. З урахуванням того, що вплив цих рішень на становище фінансів у пенсійній системі буде поступовим, критично важливо діяти негайно», - йдеться в меморандумі.

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У листі про наміри керівництва України до МВФ, підписаному президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром фінансів Олександром Данилюком і головою Нацбанку Валерією Гонтаревою говориться, що пенсійна реформа буде реалізована в строк.

«Реформа передбачає такі елементи, перше: новий набір опцій для виходу на пенсію, з великою кількістю варіантів пенсійного віку, ніж є зараз, що дасть змогу запропонувати вибір (часу виходу на пенсію - УНІАН), який залежатиме від кількості років роботи. Друге - економія 3% ВВП (зменшення дефіциту Пенсійного фонду до 3% з 6% ВВП - УНІАН), в тому числі, за рахунок збільшення ефективної кількості років роботи перед виходом на пенсію. Третє - переконаність у тому, що українські громадяни отримуватимуть пенсії в розмірі, пропорційному їх внескам та адекватному реальної ситуації», - йдеться в листі.

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При цьому українське керівництво наголошує, що реформована система буде застосована до всіх категорій населення, за винятком обмеженого списку небезпечних професій.

Крім того, перехідний період від нової системи до старої буде здійснено за рахунок створення персоніфікованих рахунків працівників, на які роботодавці нараховуватимуть надбавки соціального страхування, стимулювання до пізнішого виходу на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВФ заявили, що Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз після третього траншу.

Згідно з попередніми заявами української влади, черговий кредитний транш надійде до міжнародних резервів Національного банку, що сприятиме стабільності національної грошової одиниці – гривні.